Londra, trafik sıkışıklığında dünya altıncısı

Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler liste haline getirildi. Listede Moskova birinci sırayı alırken, İstanbul ikinci sırayı aldı. Londra ise liste içerisinde en fazla trafik sıkışıklığının yaşandığı altıncı şehir oldu.

Ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX’in raporuna göre, Londra trafiğinde bekleyen şoförlerin yılda yaklaşık olarak 3 gününü trafikte geçirdiği düşünülüyor.

38 ülkede 220 kentte yapılan araştırmaya göre Londra’da 2018’de trafik sıkışıklığı 2017’ye göre artış gösterdi.

Dünyada trafiğin en sıkışık olduğu şehir ise 2017’de de olduğu gibi yine Rusya’nın başkenti Moskova. Rapora göre kent birinciliği korusa da trafik yoğunluğu 2017’ye göre yüzde 12 azaldı.

İlk 10 sıradaki diğer şehirler; Mexico City, Sao Paolo, Rio de Jenerio, Boston, St Petersburg ve Roma var.

Araştırma, kentlerde günün değişik saatlerinde trafik sıkışıklığı sebebiyle kaybedilen zaman hesaplanarak yapılıyor.