Avrupa Birliği’nden Brexit sonrası vizesiz seyahat kararı

İngiliz vatandaşlarına Brexit sonrasında 180 gün içinde 90 günlük vizesiz seyahat hakkı verilmesi konusunda anlaşıldı

47 dakika önce
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri, İngiltere’nin birlikten ayrılması (Brexit) sonrasında İngiliz vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanmasında anlaştı. AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin büyükelçileri Brexit sonrasında, Schengen bölgesine gelecek İngiliz vatandaşlarına 180 gün içinde 90 günlük vizesiz seyahat hakkı verilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Açıklamada, AB Konseyi Dönem Başkanlığına düzenlemeyi Avrupa Parlamentosu’yla müzakere yetkisi verildiği, AB kuralları gereği vize muafiyetinin mütekabiliyet ilkesine bağlı olduğu, İngiltere’nin herhangi bir AB üyesi ülke vatandaşına vize uygulaması halinde buna tüm birliğin hızlı karşılık vereceği belirtildi.

Düzenlemenin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu(AP) Genel Kurulu’nda oylanarak onaylanması gerekiyor.

 

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