Londra’da bıçaklama olayları rekor seviyede

Ulusal istatistik Ofisi’in resmi rakamlarına göre, Londra’daki bıçak suçlarının günlük 40’tan fazla olduğu ve en üst seviyelere çıkmış durumda olduğu belirtildi.

Ulusal istatistik Ofisi, Londra’da geçen eylül ayından bu yana toplam 14.847 bıçaklanma suçunun gerçekleştiğini belirtti. Bu belirtilen orana göre geçen senelere oranla bıçaklama olaylarının rekor seviyelerde olduğu gözlemlendi.

Londra’da bu tür suç oranları 2015’ten bu yana yüzde 50 artış göstermiş durumda. Met Office, bu konuya ilişkin bıçak taşıyanları caydırmak ve yakalamak amacıyla çeşitli çalişmalar yaptıklarını ve zorlandıklarını belirtiyor.