İngiltere’deki buzlanma riskine karşı uyarı

İngiltere’de dört bir yanında bu hafta soğuyan havalarla birlikte yollarda  meydana gelen buzlanma olayları trafik problemlerini beraberinde getirdi.

7 saat önce
0 350 Bir dakikadan az

İngiltere’de başlayan soğuklarla birlikte ülke genelindeki yollarda meydana gelen buzlanma olayları çeşitli trafik kazalarına sebebiyet vererek sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kar yağışı sonrası havaalanlarındaki pistler kapatıldı bazı demir yolları hizmetleri iptal edildi. Ülkenin bir çok noktasında  çeşitli kazalar meydana gelirken Met Office bu duruma dikkat çekmek amacıyla dün bir hava raporu yayınladı.

Özellikle motorlu taşıtların bu konuda dikkat etmesi gerektini belirtip  vatandaşları uyardı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
123

İngiltere 33 EOKA’cı ile 1 milyon sterline uzlaştı

3 saat önce
89

İngiliz güvenlik biriminden, ‘teröre’ karşı kısa film ile uyarı

3 saat önce
80

İngiliz takımına robot teknik adam

3 saat önce
140

AB, İngiltere’deki vergi muafiyetini mahkemeye taşıdı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin