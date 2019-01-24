İngiltere’deki buzlanma riskine karşı uyarı İngiltere’de dört bir yanında bu hafta soğuyan havalarla birlikte yollarda meydana gelen buzlanma olayları trafik problemlerini beraberinde getirdi.

İngiltere’de başlayan soğuklarla birlikte ülke genelindeki yollarda meydana gelen buzlanma olayları çeşitli trafik kazalarına sebebiyet vererek sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kar yağışı sonrası havaalanlarındaki pistler kapatıldı bazı demir yolları hizmetleri iptal edildi. Ülkenin bir çok noktasında çeşitli kazalar meydana gelirken Met Office bu duruma dikkat çekmek amacıyla dün bir hava raporu yayınladı.

Özellikle motorlu taşıtların bu konuda dikkat etmesi gerektini belirtip vatandaşları uyardı.