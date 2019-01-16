Kuzey Kutbu’ndan gelen soğuklar İngiltere’yi vuracak

3 saat önce
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İngiltere’nin bazı bölgelerinde, hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşeceği açıklandı.

Met Office tarafından yapılan açıklamada, bu gece saat 22.00’dan itibaren, İngiltere’ye Kuzey Kutbu’nun soğuk havası yayılacağı söylendi.

Hava derecesinin hızlıca düşüp, bu akşam etrafın buzlanması bekleniyor.

Bir meteoroloji uzmanı yaptığı açıklamada, bu yılın en ciddi soğuk hava dalgasının kuzey kutup bölgesinden geldiğini belirterek, “Cuma günü ülkenin kuzey kısımlarında kısa süreli de olsa sağnak kar yağışı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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