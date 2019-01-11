İngiltere: “Brexit ertelenmeyecek”

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Sözcüsü Alison Donnely, Brexit’in ertelenmeyeceğini açıkladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşması Brexit maddelerinden memnun kalınmaması üzerine Başbakan Theresa May, meclis oylamasını süresiz olarak ertelemiş, anlaşmanın iptal edileceği iddialarına sebep olmuştu. Başbakanlık Sözcüsü Alison Donnely ise Brexit’in ertelenmeyeceğini yineleyerek, 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden çıkılacağını açıkladı. Donnely, “Bu hükumetimizin değiştirmeyeceği bir politikasıdır” ifadesini kullandı.