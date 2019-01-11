Honda, İngiltere’deki üretimine 6 gün ara verecek

4 saat önce
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Avrupa Birliği ile İngiltere’nin boşanması bir devi daha vurdu.

Honda, Brexit’in ortaya çıkaracağı değişiklikler nedeniyle İngiltere’deki üretimine Nisan ayında 6 gün ara verecek.

Honda, Brexit’in ortaya çıkaracağı lojistik problemleri, sınırlarda değişiklikler nedeniyle İngiltere’deki üretimine Nisan ayında 6 gün ara verecek.

Honda yaptığı açıklamada, “Brexit’in tüm olası sonuçlarına kendimizi iyi bir şekilde ayarlayabilmek için Nisan 2019’da 6 gün üretim yapmamayı planlıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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