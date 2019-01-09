14 yaşındaki çocuk Waltham Forest’de öldürüldü 

14 yaşındaki erkek çocuk Pazartesi akşamı Waltham Forest’in Leyton bölgesinde bıçaklanarak öldürüldü.

Pazartesi akşamı saat 18.30 civarlarında Leyton bölgesinde bulunan Bickley Road’de 14 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Bıçaklanan 14 yaşındaki çocuğun motosiklette olduğu öğrenildi ve bir araba kazasına karıştığı iddia ediliyor.

Arabanın içinden üç adam çıkarak 14 yaşındaki çocuğu bıçakladı ve uzaklaştı.

Olayla ilgili henüz bir tutuklama yapılmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili ‘cinayet soruşturması’ başlattı.

Olay konusunda bilgisi olanların veya görgü tanıklarının 0208 358 0300 numaralı telefondan polise ulaşılması istendi.