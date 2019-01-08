Daily Telegraph: İngiltere ve ABD Brexit’i ertelemeyi tartışıyor

6 saat önce
0 137 Bir dakikadan az

AB kaynaklarına dayandırılan habere göre Brüksel, anlaşmanın 29 Mart’a kadar imzalanacağından emin değil

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Britanyalı ve Avrupalı yetkililer bir Brexit anlaşmasının 29 Mart’a kadar imzalanamayacağı endişelerinin artmaya başladığı ortamda Madde 50’de öngörülen süreyi uzatma olasılığını tartışıyorlar.

AB kaynaklarına dayandırılan habere göre, Britanlalı yetkililer Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılacağı resmi olarak bildirilmesi sonrası başlayan ve Madde 50’de 2 yıl olarak öngörülen sürenin uzatılması konusunda Brüksel’in nabzını yokluyorlar.

Birleşik Krallık, Greenwich saati (GMT) ile 29 Mart saat 23.00’da AB’den ayrılacak.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

6 saat önce
275

Brexit ile 1 trilyon dolarlık varlık çıkacak

7 saat önce
189

İngiliz milletvekillerinden polise Brexit çağrısı

8 saat önce
71

İngiltere’de havaalanları çevresinde İHA’ya yasak bölgeler genişletilecek

1 gün önce
161

200 MPs call for May to rule out no-deal

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin