Daily Telegraph: İngiltere ve ABD Brexit’i ertelemeyi tartışıyor

AB kaynaklarına dayandırılan habere göre Brüksel, anlaşmanın 29 Mart’a kadar imzalanacağından emin değil

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Britanyalı ve Avrupalı yetkililer bir Brexit anlaşmasının 29 Mart’a kadar imzalanamayacağı endişelerinin artmaya başladığı ortamda Madde 50’de öngörülen süreyi uzatma olasılığını tartışıyorlar.

AB kaynaklarına dayandırılan habere göre, Britanlalı yetkililer Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılacağı resmi olarak bildirilmesi sonrası başlayan ve Madde 50’de 2 yıl olarak öngörülen sürenin uzatılması konusunda Brüksel’in nabzını yokluyorlar.

Birleşik Krallık, Greenwich saati (GMT) ile 29 Mart saat 23.00’da AB’den ayrılacak.