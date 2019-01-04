İngiltere’deki cezaevlerinde yeni uygulama: X-ray tarayıcısı

Polis, organize suç çetelerinin üyelerinin uyuşturucu kaçırmak için cezaevi hizmet işleri aldığına dair giderek artan kanıtlar bulunduğunu söyledi. Söz konusu suç çetelerinin İngiltere’deki hapishanelere uyuşturucu sokmasını engellemek adına “X-ışını” vücut tarayıcısı kullanılacak.

Üst düzey bir memur, bunun “güçlü şüpheleri” olduğunu söyledi, ancak bağlantıların kanıtlanması zor. Bakanlar “bunun mümkün olduğunu” itiraf ediyorlar ancak daha iyi arama tekniklerinin yardımcı olacağını söylüyorlar.

Uyuşturucuları tespit etmek için bir “X-ışını” vücut tarayıcısı, Leeds hapishanesinde, bakanların yaz aylarında uyuşturucu kaynaklı şiddeti kesmeyi hedeflediği 10 kişiden birine yerleştirildi.

Cezaevlerinden sorumlu Bakan Rory Stewart, “ihtiyatlı iyimser” olduğunu söyledi.

10 HAPİSHANE İÇİN 10 MİLYON STERLİNLİK BİR PROGRAM

Ağustos ayında, 10 hapishanenin güvenlik ve yaşam koşullarını iyileştirmek için 10 milyon sterlinlik bir programın başlatıldığını ve bir yıl içinde cezaevi koşullarının iyileşmemesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

Program ayrıca bina onarımları, daha iyi çevre güvenliği ve Adalet Bakanlığının yüksek uyuşturucu kullanımı, şiddet ve zavallı binalar ile “akut sorunları” olarak tanımladığı hapishanelerdeki keskin nişancı köpeklerin kullanımını da içermektedir.

Bakan, Aralık ayında BBC’ye verdiği demeçte “Yapabileceğimize inanıyorum. Bu cezaevlerinin bazılarında erken belirtiler var ve bunun hakkında bir şeyler öğrenmeye başlıyoruz.” dedi.

Öncelikle; Hull, Humber, Isis, Leeds, Lindholme, Moorland, Nottingham, Ranby, Wealstun ve Wormwood Scrubs cezaevleri kapsama alındı.

BBC News tarafından analiz edilen resmi rakamlar, saldırı sayısının 2014’ten bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını ve Nottingham ve Wormwood Scrubs hariç tüm hapishanelerde geçen yıla oranla artacağı tahmin ediliyor.

Ancak, Bakan Stewart, bazı hapishanelerin tehlikeli suçluları diğer kuruluşlara taşıyarak saldırıları azaltmaya çalışabileceğini kabul ederek:

“Bu kesinlikle bir risk. Çok, çok netim, yine de, bu planı uygulamamız gerekiyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, ‘Bu on hapishaneyi hile yapmadan çevirdik’” dedi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ, ORGANİZE SUÇ GRUPLARI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLİYOR

Polis, hapishanelerdeki uyuşturucu ticaretinin organize suç grupları tarafından koordine edildiğine inanıyor.

Ulusal Polis Şefleri Konseyi için hapishane istihbaratına liderlik eden Başsavcı Yardımcısı Jason Hogg, çetelerin kaçakçılığını yapmak amacıyla, kaçakçılıkla uğraşmak niyetiyle hapishane servisindeki çalışanlarının veya aile üyelerinin işlerini aldıklarını “şiddetle kuşattığını” söyledi.

Hapishane Memurları Derneği’nden Mark Fairhurst, hem hapishane memurlarının hem de sivil personelin Birleşik Krallık çevresindeki suç çeteleri tarafından istihdam edildiği, ancak bu kişilerin hapishanenin “% 1’inden azını” oluşturduğuna dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.

X-ışını vücut tarayıcılarının kullanılmasının hapishanelerdeki uyuşturucularla mücadelede “hayati” olduğunu ekledi.

Ancak, kendisini yalnızca David olarak tanımlayan eski bir hapishane görevlisi, uyuşturucuların bir “hapishane yaşamı gerçeği” olduğunu söyledi.

“Ne tür bir güvenlik sorunu olursa olsun, biri uyuşturucu isterse uyuşturucu alır” dedi.

Bakan Stewart, araştırmanın yolsuzluk sorununa “cevap” olduğunu söyledi.

“Sadece kötü bir elma bulmak için değil, aynı zamanda çok iyi arama prosedürleriniz varsa, bir mahkumun bir hapishane memuruna baskı yapması çok daha zor” dedi.

LEEDS CEZAEVİNDEKİ IYGULAMA BİR İLK

HMP Leeds, bir mahkumun vücuduna gizlenmiş paketleri tespit etmek için bir röntgen tarayıcı yerleştirmiş olan 10 cezaevinden ilkidir. Yaklaşık 120.000 sterlin maliyeti olan tarayıcı, standart bir hastane X-ray makinesine benzer şekilde çalışır – ancak radyasyon düzeyi 400 kat daha düşüktür.

Bir mahkum sadece istihbaratın uyuşturucu taşıdığını gösterdiğinde – yılda en fazla 50 kez taranacaktır.

Leeds’teki cezaevi personeli, X-ışını tarayıcısının uyuşturucuların girmesini durdurmak için savaşta bir “oyun değiştirici” olarak hareket edeceğine inanıyor, ancak vali Steve Robson, suçluların, yeni psikoaktif maddeleri kaçakçılığına bile sokan başka yöntemler bulma konusunda usta olduklarını söyledi (örneğin, kıyafetlerine baharat veya hapishane ziyaretçilerinin giydiği kıyafetler gibi).

Robson, “Uyuşturucular içinde giysi batırıyorlar ve daha sonra kesilmiş kıyafetler içiyorlar, ya da ilaçları kaynatıp tekrar kağıda geçiriyorlardı. Test ettiğimiz, PS için çok yüksek olan ve meydana gelen zekâya uyan çok sayıda elbise bulduk, böylece tüm kıyafetleri temizlemeye başladık. Bir caddeyi kapatıyorsun ve daha ustaca başka şeyler yapmanın başka yollarını düşünüyorlar” dedi.