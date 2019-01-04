İngiltere’de havaalanları drone tehlikesine karşı savunmaya geçiyor

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en işlek havaalanlarından Gatwick ve Heathrow, olası insansız hava aracı (drone) tehlikelerine karşı gelişmiş savunma sistemleri alıyor.

Söz konusu savunma sisteminin son bir haftadır kullanımda olduğunu belirten Gatwick Havaalanı Sözcüsü, “Elimizdeki sistem, silahlı kuvvetler tarafından sağlanan savunma sistemine eşit seviyede ve milyonlarca sterlin değerinde bir yatırım.” dedi.

HEATHROW DA AYNI SİSTEME GEÇİYOR

Avrupa’nın en yoğun havaalanlarından biri olan Heathrow da aynı ekipmanın siparişini verdiğini duyurdu.

Drone tehdidine karşı güvenlik birimleri dahil yetkililerle yakından çalıştığını bildiren Heathrow Havaalanı yönetimi, söz konusu teknolojiyi yakında kullanmaya başlayacaklarını dile getirdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling de emniyet, havacılık ve savunma birimi yöneticileriyle bir araya geldi.

Grayling’in yetkililerle insansız hava aracı tehdidini görüştüğü aktarıldı.