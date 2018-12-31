Brexit: 2018’in en zorlu ayrılık süreçlerinden biri

Brüksel, 2018 yılında müzakereler, protestolar ve istifalarla çalkalandı. Zor bir ayrılığa sahne olan Brexit, Avrupa Birliği’ni reddedilmiş bir sevgili gibi ortada bıraktı.

İki taraf da en iyi şartlarda ayrılmaya çalışırken, İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit sonrasındaki ortaklığı da masaya yatırdı.

May, “Bu ortaklık sadece İngiltere’nin çıkarı için değil, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin çıkarları için de gerekli.” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ MÜZAKERECİLER BAŞTA OLUMLUYKEN SONRADAN İSTİFA ETTİ

İngiliz Brexit müzakerecileri olumlu bir hava içerisinde Brüksel’e gelse de, çoğu sonradan istifa etti.

İngiliz Brexit Bakanı David Davis, “Genel itibariyle anlaşmada önemli ilerlemeler kaydettik, hukuki belgenin büyük bir kısmında sonuca vararak bazı bölümleri kapattık.” dedi.

Halefi Dominic Raab ise, “Müzakereleri daha da sıkılaştırarak en iyi anlaşmayı elde etmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum.” şeklinde konuştu.

TARTIŞMALI KONULAR

Ama tartışmalı İrlanda sınırı meselesi müzakerelerde büyük bir engel teşkil etti. Ayrıca gelecekteki ticari ilişkiler ve balıkçılık endüstrisi de masaya yatırıldı.

AB müzakerecisi Michel Barnier, “Önümüzde her iki taraf için de daha uzunca bir yol var.” diyerek henüz sonuca varmak için erken olduğuna dikkat çekti.

Sert müzakereler devam ederken AB İngiltere’yi pastadaki kirazların hepsini yiyemeyecekleri konusunda uyardı.

MAY İÇİN ZORLU BİR SÜREÇ

Eylül ayı May için zor geçti. AB liderleri Chequers planı olarak adlandırılan teklifi eleştirerek, Londra’nın tavizler vermesi gerektiği açıkladı.

Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, “Bu teklifler, özellikle de ekonomik kısımları kabul edilemez.” açıklamalarında bulundu.

Evinde ise May çok sayıda Brexit karşıtı protestoyla, kabine istifalarıyla ve ayrışmalarla karşılandı.

AB LİDERLERİ ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

Ama kasım ayında düzenlenen olağanüstü bir zirvede anlaşma, AB liderlerinden gerekli desteği aldı.

Theresa May, “Milletvekilleri Noel’den önce bu anlaşma için oylarını kullanacak. Bu, Parlameto’da yıllardan beri düzenlenen en önemli oylamalardan biri olacak. Beraber daha parlak bir geleceğe mi, yoksa daha fazla bölünmüşlüğe ve belirsizliğe mi kapı açacağımız belli olacak.” şeklinde konuştu.

May bu anlaşma için kendi ülkesinde çok sert eleştirilere maruz kalırken, AB geri adım atılmayacağını belirtti. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, “Bu İngiltere ve Avrupa için olabilecek en iyi anlaşma. Bu mümkün olan tek anlaşma.” dedi.

İngiliz Parlamentosu’nda planlandığı tarihte oylanamayan Brexit anlaşmasının kaderi ise 2019 yılına kaldı.