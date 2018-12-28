Leicester patlaması: Ali, Hassan ve Kurd mahkemeye çıkarıldı

Londra’nın Leicester bölgesinde 2018 Şubat ayında bir dükkanda yaşanan patlama sonucunda 5 kişi hayatını kaybetmesinin ardından zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye şüpheli olarak çıkartılan Aram Kurd, Hawkar Hassan ve Arkan Ali sahtekarlık ve dolandırıcılık yapmaktan 300 bin sterlin para kazandığını duyurdu.

Mahkeme, meydana gelen patlamanın zanlılar Aram Kurd, Hawkar Hassan ve Arkan Ali tarafından sigortadan para almak amacıyla yapıldığı iddia etti. Zanlıların patlama sonucunda dükkan içerisinde bulunan bir anne ve iki oğlu ve diğer binalarda bulunan 2 kişinin ölümüne neden oldukları iddia edildi.

Patlama, bir süpermarketi ve Şubat ayında Leicester, Hinckley Road’da bir ailenin yaşadığı yerdeki daireyi tahrip etti.

(Arkan Ali (solda), Hawkar Hassan (ortada) ve Aram Kurd, sahtekarlık yapmak, cinayet ve komplo kurmaktan suçlu bulundu)

ZANLILAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Aram Kurd, Hawkar Hassan ve Arkan Ali, sahtekarlık yapmak için yapılan komploya ek olarak beş cinayeti de reddettiler.

Leicestershire Polisi, katillerin, Polonyalı dükkan Zabka’nın bodrumunda 26 litre benzin yaktığını söyledi.

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Savcılıktan David Herbert QC, jüri üyelerine şunları söyledi:

“Patlama ve ardından çıkan yangın, sanıkların stok, içerik ve gelecekteki dükkan kaybından kâr elde etmeyi amaçlayan bu sanıklardan kaynaklandı.”

38 yaşındaki Drake Close Oldham’da; Coventry’deki Eld Road’un 33 yaşındaki Hassan’ı; Leicester’daki Hillary Place’den 34 yaşındaki Kürt, 18 Ocak’ta cezalandırılacak.

Mahkeme, yaklaşık 11 saat sürdü.