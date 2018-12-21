Londra, en fazla Noel kartı gönderen şehir

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, başkent Londra en fazla ‘Noel kartı’ gönderen İngiltere şehirleri arasında birinci sırada yer aldı.

2014 yılından beri elde edilen verilere göre Aralık ayı, İngiltere genelinde en fazla posta gönderilen ay oldu. Royal Mail, araştırmasına göre insanların neredeyse yüzde 80’ini bir e-postadan ziyade geleneksel bir Noel kartı almayı tercih ettiğini ortaya koydu.

En son GCA Piyasa Raporu, 2017’de İngiltere halkının ‘kutlama kartlarına’ 1,7 milyar sterlin harcadığını gösteriyor. İngiltere’de yaklaşık 100 milyon Noel kartı satıldı ve İngiltere’de satılan Noel kartı pazarının toplamı bir milyar sayısına ulaştı. Her bireyin, her yıl Noel’de ortalama 16 kart gönderdiği tahmin ediliyor.

Kraliçe Elizabeth, en iyi kart gönderenler listesinde 56. sırada yer alıyor.

Yapılan araştırmaya göre ise İngiltere genelinde en fazla Noel kartı gönderen şehirlerin sıralaması şöyle:

1.Londra

2.Glasgow

3.Manchester

4.Birmingham

5.Liverpool

6.Bristol

7.Nottingham

8.Leeds

9.Sheffield

10.Leicester