Kraliçe ekibine yeni bir isim arıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için çalışmayı hiç hayal ettiniz mi? Kraliçe, Kraliyet ailesinin Londra’daki resmi ikametgahı Buckingham Sarayı’nda görev yapan temizlik ekibine yeni bir isim arıyor.

KRALİYET ailesinin web sitesinde yayınlanan iş ilanında, aranan kişide temizlik ve karşılama tecrübesi bir avantaj olsa da bunun zorunlu olmadığı belitiliyor. Tam zamanlı olan pozisyon, haftada 5 günü kapsayacak. Yetiştirilmek üzere alınan temizlik görevlisinin sarayda yaşamak gibi avantajı olacak. Temizlik ekibi, Buckhingham Sarayı’nda görev yapıyor olsa da, bu pozisyon ya Londra’da ya da Windsor Kalesi’nde olacak ve aynı zamanda Kraliyet ailesinin diğer mülklerine ziyareti de kapsayacak.

BENZER POZİSYONA 114 BİN TL

Adayın bakım, onarım ve bir çok değerli parçanın korunması ve en iyi şekilde sunulması görevlerini yerine getirmesi de gerekiyor. İş tanımında takım çalışmasından zevk alan, organizasyon yeteneğine sahip ve zaman idaresinde iyi olan biri arandığı belirtiliyor.

Geniş kapsamlı iş paketinde 33 gün tatil, yüzde 15 işveren emeklilik katılımı, eğlence aktiviteleri sunuluyor. Kişinin yemek giderleri ise saray tarafından karşılanacak. İş ilanında maaş miktarı belirtilmemiş olsa da bu yılın başlarında benzer bir pozisyona yıllık 16 bin 955 sterlin (yaklaşık 114 bin TL) teklif edildi.

Başvuru için 1 Ocak’a kadar vaktiniz var! (HÜRRİYET.COM)