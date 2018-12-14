“2019 yılının, paylaşımlarımızın ve dayanışmamızın yılı olmasını dilerim”

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, 2019 yılına sayılı günler kala yeni yıl mesajı yayınladı.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumuna seslenerek, tüm vatandaşların yeni yılını en içten dileklerini kutladığını ifade eden Tuncalı, 2019 yılının herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

2019 yılının, ‘paylaşımlarımızın ve dayanışmamızın yılı’ olmasını dileyen Tuncalı’nın mesajı şöyle:

“İngiltere Kıbrıs Türk Toplumunun Değerli Mensupları, Sevgili Kardeşlerim,

2018 yılı sona ererken ve yeni umutlarla bir başka yıla girmeye hazırlanırken Birleşik Krallık’ta yaşamlarını sürdüren tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, 2019 yılının hepinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.

Uzun yıllardır Birleşik Krallık’a yerleşmiş kardeşlerimiz olan siz değerli vatandaşlarımızın gayretli çalışma ve başarılarına tanıklık etmekten memnuniyet duymaktayız. Siyaset, ticaret, ekonomi, sanat, hukuk gibi birçok alanda ortaya koymuş olduğunuz başarılı çalışmalar bizlere gurur vermekte ve diasporamızın geleceği için umut olmaktadır. Uzun bir geçmişe sahip olduğumuz garantör ülke Birleşik Krallık ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin en belirleyici faktörlerinden biri sizlerin buradaki varlığıdır. En büyük arzumuz, yurttaşlarımızın birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ederek ülke siyasetinde daha etkin noktalara gelmesi ve toplumsal hayattaki yerini hak ettiği şekilde almasıdır. Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Toplumunun enerjik çalışmalarına devam ederek gücünü hissettirmesi, toplumsal hayattaki yerini hak ettiği şekilde alması, bu ülkedeki genç nesillerimizin geleceği için çok önemlidir. Bu vesileyle toplumumuzda sosyal, eğitim, kültür, lobicilik gibi birçok alanlarda faaliyet gösteren Derneklerimizin ve Türk Dili ve Kültürü Okullarımızın gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların devamını ve sizlerin bu çalışmalara etkin katılım ve desteğini görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Yurtdışında yaşayan siz sevgili kardeşlerimiz ile ülkemiz arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’ın bizzat katılımıyla Temmuz ayında Londra’da lansmanı gerçekleştirilen “Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Projesi” ile Hükümetimiz de sevgi ve kardeşlik bağlarının gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Kıbrıs konusunda adil, kalıcı, kapsamlı bir çözüme ulaşma umudumuzu korumaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Kıbrıs Türk tarafı olarak 2019 yılında Kıbrıs’ta çözüme ulaşılması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Yeni yıla ümitle ve güvenle bakarak Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon ve ambargoların haklı hiçbir gerekçesinin olmadığının bilinciyle, bu şekilde Kıbrıs’ta çözüme ulaşılmasına katkı yapılmadığının uluslararası toplum tarafından anlaşılması beklentimizdir.

Sevgili Kardeşlerim,

Temsilciliğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında ve her zaman hizmetindedir. Tüm kadromuz sizlerle ülkemiz arasında köprü vazifesi görmeye devam edecektir. Dayanışma, hoşgörü ve anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle 2019 yılının, paylaşımlarımızın ve dayanışmamızın yılı olmasını diler, toplumumuz, ülkemiz ve tüm insanlık için başarı ve bereket yılı olmasını temenni eder, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.”