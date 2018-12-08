Gece kulübünde toplu tecavüz İngiltere'de 5 saldırgan, 20 yaşındaki genç modeli gece kulübünde taciz etti, ardından bir otele götürüp toplu halde tecavüz etti.

İngiltere’de 5 saldırgan, 20 yaşındaki genç modeli gece kulübünde taciz etti, ardından bir otele götürüp toplu halde tecavüz etti. Gece kulübünde olaya kayıtsız kalanlar ise büyük tepki çekti.

İngiltere’de akıllara durgunluk veren bir cinsel saldırı olayı yaşandı. Ünlü isimlerin gittiği gece kulübünde 5 saldırgan, 20 yaşındaki genç modeli önce herkesin içinde taciz etti, ardından bir otele götürüp toplu halde tecavüz etti.

GECE KULÜBÜNDEKİ İĞRENÇLİĞE SESSİZ KALDILAR

İngiltere’de ünlü yarışmacıların ve futbolcuların gittiği bir gece kulübünde beş kişi oldukları belirtilen beş adam 20 yaşındaki bir modele uyuşturucu verdikten sonra mekanda bulunanların gözü önünde genç modeli taciz etti. Mekanda bulunanlar olaya müdahale etmek yerine, o anları videosunu çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Video şikayet üzerine internetten kaldırıldı.

OTELE GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİLER

Modeli taciz eden beş kişi, modeli daha sonra yakındaki bir otele götürüp toplu şekilde tecavüz etti.

Polis, görüntülerin yayınlanmasından sonra soruşturma başlattı. Mekanda polis tarafından ifadeleri alınan bazı kişiler, modelin isteyerek bu kişilerle ilişkiye girdiğini düşündükleri için müdahale etmediklerini öne sürdüler.

İfadesi alınan genç model ise aşırı derecede uyuşturucu verildiği için hiçbir şey hatırlamadığı belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MYNET.COM)