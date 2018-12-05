BBC sunucusu intihar etti

BBC’de radyo sunuculuğu yapan Vicki Archer adındaki kadın işten çıktıktan sonra kendini asarak intihar etti.

İngiltere’yi hüzne boğan olayda 41 yaşındaki BBC radyo çalışanı Vicki Archer kendini asarak intihar etti ve sevenlerini yasa boğdu. İşten çıkmadan önce iş arkadaşlarına ‘üzgün hissediyorum bir araya ihtiyacım var’ diyen Archer’ın eve gittikten sonra kendini astığı ortaya çıktı.

Daha önce iki kez daha intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen 41 yaşındaki Archer’ın akşam 5’te işten çıktığı ve evinde üvey babası tarafından ölü olarak bulunduğu öğrenildi. İngiliz basınına yansıyan haberlerde, üvey babanın kapıyı defalarca çaldığı ancak yanıt alamayınca komşusunun merdiveniyle açık olan banyo camından içeri girdiği ve Archer’ın ölü bedeniyle karşılaştığı aktarıldı.