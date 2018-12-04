Spor ayakkabısı için öldürüldü

İngiltere’de 28 Kasım’da bıçaklı saldırıya uğrayan ve daha sonra hastanede hayatını kaybeden İngiliz Ahsanullah Navazai’nin ‘pahalı spor ayakkabıları’ nedeniyle öldürülmüş olabileceği açıklandı.

Başkent Londra’dan Hertfordshire’daki Londra Colney’e seyahat eden 20 yaşındaki Navazai yaralı halde bulunduğunda ayakkabılarının çalınmış olduğu açıklandı. Olayla ilgili olarak Carla Callum isimli 30 yaşındaki bir kadın ve 20 yaşındaki Anis Anderson isimli adamın şüpheli olarak gözaltına alındığı açıklandı. (HÜRRİYET.COM)