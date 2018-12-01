Turistleri sarhoş edip, 10 kat fazla hesap aldılar

Özellikle İngiliz turistlerin sıklıkla gittiği İspanya’daki bir gece kulübünde düzenlenen baskın yaşanan iğrençliği gün yüzüne çıkardı. 3 kadının ve 34 yaşındaki gece kulübü müdürünün gözaltına alındığı olay ülkeyi ayağa kaldırdı.

Sarhoş turistleri dolandırmayı amaçlayan gece kulübünde, kestiği hesabın sonuna bir sıfır daha ekleyerek normalden kat ve kat fazla para aldığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, gece kulübünün 8 ayda 47 bin sterlin haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

İngiliz turistlerin sıklıkla gittiği gece kulübünde yaşananlar, sonunda gün yüzüne çıktı. İspanya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Benidorm’da düzenlenen baskının ardından, 22, 23 ve 27 yaşlarındaki 3 kadın ve gece kulübünün 34 yaşındaki müdürü gözaltına alındı.

Gerekçe ise, sarhoş turistlerin türlü yöntemlerle dolandırılmaları…Çetenin kullandığı yöntemlerden birinin, hesabın sonuna bir sıfır daha eklenerek, normalden 10 kat fazla para alınması olduğu bildirildi. (MYNET.COM)