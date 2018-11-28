Suriyeli çocuğu okulun bahçesinde dövdüler

İngiltere Huddersfield Almondsbury'de, Bailey Mclaren isimli ırkçı şahıs, Cemal isimli Suriyeli mülteci çocuğa okulun bahçesinde resmen işkence yaptı.

2 saat önce
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İngiltere Huddersfield Almondsbury’de, Bailey Mclaren isimli ırkçı şahıs, Cemal isimli Suriyeli mülteci çocuğa okulun bahçesinde resmen işkence yaptı. Cemal’e daha öncede sistematik şekilde baskı yapan ve işkence eden İngiliz ırkçı öğrenciler ilk saldırılarında Suriyeli çocuğun kolunu kırmıştı.

IRKÇILAR TEKRAR SALDIRDI

Yaptıklarından utanmayan ve Suriyeli Cemal’e psikolojik işkence yapan ırkçılar tekrar saldırdı.

BOĞAZINI SIKIP SURATINA SU DÖKTÜ

Kolu kırık ve savunmasız çocuğu okul bahçesinde sıkıştıran ve yere seren Bailey Mclaren, boğazını sıktığı gencin suratına su döktü. Bu akılalmaz olaya diğer öğrenciler ayırmak yerine seyretmekle yetindi.

KIZ KARDEŞİ, BİLEKLERİNİ KESMEYE KALKIŞTI

Kız kardeşine de sistematik bir şekilde saldıran ırkçıların baskıları sonucu kız kardeşi okulun tuvaletinde bilek damarlarını kesmeye teşebbüs etti. (HABERLER.COM)

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