Arkadaşına yardım etmek için hamile kaldı

İngiltere'de yaşayan Kim, arkadaşı Kelly'e yardım etmek için hamile kaldı.

1 saat önce
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İngiltere‘de yaşayan Kim, arkadaşı Kelly’e yardım etmek için hamile kaldı.

İngiltere’de yaşayan Paul ve Kelly Bullock çifti ikinci bir bebek daha dünyaya getirmek istiyordu. Fakat bu isteklerinin önünde büyük bir sorun vardı.2013’te ilk çocuğunu dünyaya getiren Kelly, hamileliği sırasında simfizis pubis disfonksiyonu rahatsızlığına yakalanmıştı.

Doktorlar Kelly’e bir daha hamile kalırsa leğen kemiğinde ciddi hasara yol açabileceği ve yürüyemeyeceği uyarısında bulundu.İkinci çocukta ısrarcı olan çift taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olmak istedi.

İlk hamileliğinde yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle bir süre tekerlekli sandalyeye mahkum olan Kelly bir daha bu riski göze alamazdı.Kelly’nin arkadaşı Kimberley Bott, arkadaşına taşıyıcı anne olmayı teklif etti. Gözyaşlarına boğulan kadın, arkadaşının teklifi kabul etti.

Embriyo eşleşmesi başarı ile gerçekleşti. Tüp bebek ünitesi işlemi de tamamlandı. İlk deneme başarısızlıkla sonuçlansa da ikinci denemede başarı sağlandı. İkinci bebek 28 Nisan tarihinde dünyaya geldi.

Bullock ailesi şimdi iki çocuğu ile beraber dünyayı gezmeye başladı. Aile şimdi gezdiği ülkeleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. (HÜRRİYET.COM)

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