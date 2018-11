İngiltere’nin ünlü publarında ‘dışkı bakterisi’ şoku

İNGİLTERE’DE popüler pub ve restoranların, içeceklerin içerisine atılan buzlarında yoğun bir şekilde ‘dışkı bakterisi’ne rastlandı.

İngiltere’de aralarında JD Wetherspoon, Harvester, Slug and Lettuce, Hungry Horse, Marstons’ Two for One gibi ünlü markaların da bulunduğu birçok markanın 10 farklı şubesine 50’ye yakın denetim gerçekleşti. Bu denetimler sırasında içeceklerin içerisine koyulan buzların içerisinde yoğun bir şekilde dışkı bakterisi bulundu.

Haber ulusal basında geniş yankı bulurken denetimi gerçekleştiren Tony Lewis şunları söyledi:

“Buz başka bir yiyecek gibidir. ‘Tüketiyoruz, yutuyoruz, midemize, bağırsaklarımıza giriyor ve eğer yanlış tipte bakteriler yüklü ise bizi hasta edebilir. İşte bu yüzden tespit ettiğimiz bu olaydan dolayı büyük bir endişe duyuyoruz. Baktığımız zincir markaların şubelerinde yaptığımız denetimlere dayanarak şunu söyleyebilirim ki endüstrinin daha iyi olması ve temizliklerinin iyi yönetildiğinden emin olmak gerekiyor.”