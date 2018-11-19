Edmonton’da silahlı ve bıçaklı saldırı: 7 yaralı

LONDRA’DA suç oranları hızla artmaya devam ederken, son dönemlerde yaşananlar ister istemez toplumu geriyor ve insanlar kendini artık güvende hissetmiyor.

İki gün içinde Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde, silahlı ve bıçaklı saldırıları sonucunda toplam 7 kişi yaralandı.

4 KİŞİ BIÇAKLANDI

Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde, 18 Kasım Pazar akşam saatlerinde dört adam bıçaklanarak yaralandı.

Edmonton’da yaşanan bıçaklama olayında 20’li yaşlarında dört kişinin bıçaklanarak yaralandığı açıklandı.

Metropolitan Polisi yaralanan kişilerin hastaneye kaldırıldığını söyledi, fakat sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

3 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARLANDI

17 Kasım Cumartesi günü, Fraser Road’de çıkan silahlı saldırı sonucunda ise iki erkek ve bir genç yaralanmıştı.

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan polis, iki olayın bağlantılı olabileceğini vurguladı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Scotland Yard Sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

“Yapılan tespitler doğrultusunda, 17 Kasım Cumartesi günü Gordon Road’de ve 18 Kasım Pazar akşamı Fraser Road’de yaşanan olayların bağlantılı olduğunu gösteriyor.

17 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen silahlı saldırıda, Gordon Road’da bulunan taksi aracının içinde oturan üç kişiye iki kez ateş edildi.

Polis, 22 yaşındaki taksi şoförünün, 22 ve 16 yaşlarındaki iki yolcunun silahlı saldırı sonucunda yaralandığını söyledi.”