İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab istifa etti İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab, kabinenin Çarşamba akşamı Avrupa Birliği ile varılan anlaşmaya destek vermesi sonrası bu sabah istifa etti.

İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab, kabinenin Çarşamba akşamı Avrupa Birliği ile varılan anlaşmaya destek vermesi sonrası bu sabah istifa etti.

Dominic Raab, anlaşmayı “vicdanı rahat bir şekilde destekleyemeyeceğini” söyledi.

Raab, Başbakan May’e hitaben yazılan ve istifa gerekçelerini paylaşan mektubu da Twitter üzerinden paylaştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün milletvekillerini anlaşmayla ilgili olarak bilgilendirecek.

Theresa May, Çarşamba akşamı 5 saat süren kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, AB’yle vardığı birlikten çıkış anlaşmasının müzakere edilebilecek en iyi anlaşma olduğunu söylemiş, “Kabinenin ortak kararı hükümetin çekilme anlaşması taslağına destek vermesi yönünde oldu” demişti.

BBC Politika Muhabiri Laura Kuenssberg, 9 bakanın kabine toplantısında anlaşma aleyhine açıklamalar yaptığını vurgulamış ve kararın “kesinlikle oybirliğiyle alınmadığını” söylemişti.

AB LİDERLER ZİRVESİ 25 KASIM’DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Öte yandan, İngiltere hükümetinin anlaşmaya desteğinin ardından AB liderlerleri 25 Kasım Pazar günü olağanüstü gündemle toplanacak.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirvenin ana gündem maddesinin Brexit olacağını söyledi.

Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May’in zirvede görüşülecek olan metni imzalamasını beklediklerini belirtti. .

AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile birlikte Brüksel’de bir basın toplantısı düzenleyen Tusk, Brexit’in özünde bir “kaybet-kaybet'” senaryosu olduğunu yineledi ve müzakerelerin aslında bir “hasarı asgari düzeye indirme çabası” olduğunu vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk (sağda) ile AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, 500 sayfalık Brexit mutabakatını basına gösterdi ve liderler zirvesinin 25 Kasım Pazar günü düzenleneceğini söyledi.

25 Kasım’daki zirveye kadar Avrupa Komisyonu’nun çalışmalarına devam edeceğini ve İngiltere-AB arasındaki Brexit sonrası diyaloğun nasıl işleyeceğinin çerçevesini oluşturacağını belirten Tusk, zirvede ise 27 AB üyesi ülkenin liderinin oluşturulan mutabakatın altına imzalarını atmalarını beklediğini söyledi.

AB’nin Başmüzakerecisi Michel Barnier ise üzerinde uzlaşılan 585 sayfalık metni “adil ve dengeli” olarak niteledi.

Michel Barnier, Brexit mutabakatı ile hem İngiltere’nin AB’den kademeli ve düzenli bir biçimde ayrılacağını hem de ayrılık sonrasında AB ile İngiltere’nin “güçlü bir ortaklık” zemini yakalayacağını vurguladı.

Barnier, “İki tarafın da önünde hala uzun bir yol var” dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

25 Kasım’daki AB liderler zirvesinde tarafların bir mutabakata varması ve Brexit anlaşmasını imzalaması halinde İngiltere hükümeti, anlaşmayı parlamentoya sunacak.

İmzalanan anlaşmanın yürürlüğe konabilmesi için İngiltere parlamentosunun da onayı gerekiyor.

Ancak hem hükümetin AB’ye çok fazla taviz verdiğini düşünen Brexit yanlısı muhafazakârların, hem de Brexit’in yeniden referanduma götürülmesini savunan milletvekillerinin süreci parlamentoda bloke etme ihtimali var.