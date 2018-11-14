İki uçağın pilotu UFO gördü

İrlanda Sivil Havacılık Kurumu, iki uçağın pilotlarının gördüğü ‘UFO’larla ilgili inceleme başlattı.

3 saat önce
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İrlanda Sivil Havacılık Kurumu, iki uçağın pilotlarının gördüğü ‘UFO’larla ilgili inceleme başlattı.

Adı açıklanmayan bir İngiliz Havayolları (British Airways) pilotu, Montreal-Londra seferi sırasında 9 Kasım sabahı 06:47’de Shannon Havalimanı kontrol kulesiyle irtibata geçerek, “Bölgede bir askeri tatbikat mı var? Çünkü hızlı hareket eden bir şey gördük. Cisim uçağın solundan geldi ve süratle kuzeye gitti” dedi.

Pilot, kontrol kulesinden böyle bir tatbikat olmadığı yanıtını aldı.

Daha sonra Virgin Havayolları’ndan bir pilot konuşmaya dahil oldu ve “Bu bir meteor ya da dünyanın atmosferine yeniden giren bir cisim olabilir” dedi.

BBC’de yer alan habere göre, İrlanda Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin güneybatı kıyılarında İngiliz Havayolları ve Virgin Havayolları pilotlarının gökyüzünde gördüklerini söylediği parlak ışıklar ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ile ilgili inceleme başlattı. (NTV.COM)

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