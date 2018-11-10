Sevgilisinin fotoğraflarını paylaşınca kıyamet koptu

İngiltere’de sosyal medya fenomeni kadın, doğum gününde sevgilisinin telefonunu karıştırırken albümlerde cinsel içerikli çok sayıda fotoğraf gördü. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan kadın, “Hepsi yarın internette olacak.” notunu yazdı.

İngiltere‘de bir kadın doğum gününde sevgilisinin telefonunu karıştırırken albümlerde cinsel içerikli çok sayıda fotoğraf gördü. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan kadın, ‘Hepsi yarın internette’ olacak notunu yazdı.

İNTİKAMINI BÖYLE ALDI

Doğum gününde sevgilisinin cep telefonunu karıştırdı. Albümlerde cinsel içerikli onlarca fotoğraf buldu. Utanç karelerini Instagram‘daki takipçileriyle paylaştı ve “Hepsi yarın internette olacak” diye yazdı. Fotoğrafları silmesine rağmen 8 dakika sonra hepsi çoktan sosyal medyada yayınlanmıştı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Fotoğrafları ifşa olanlardan biri, erkek arkadaşının eski sevgilisiydi. Genç kadın, intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan kurban, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü. Fotoğrafları yayınlayan İngiliz iş kadını Rachel Dale ve sevgilisi Alex Montgomery, mahkemeye çıktı. Mahkeme, kadına 12 hafta hapis ve 200 bin Sterlin para cezası verdi. İngiltere basını, olayı cinsel içerikli intikam fotoğrafları başlığıyla sayfalarına taşıdı. (HABERLER.COM)