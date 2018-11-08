İngiltere’de bir buzdolabı kamyonunda 21 kişi bulundu İngiltere'nin güneyindeki bir limanda bulunan kamyonda 21 kişi yakalandı.

BBC’nin haberine göre, İngiltere’de bir limandaki su taşıyan buzdolabı kamyonunda, aralarında 12 yaşın altında çocukların da olduğu 21 kişi bulundu.

Vietnam’dan giden grubun, İngiltere’nin güneyindeki Newhaven limanında sınır kuvvetleri tarafından bulunduğu açıklandı.

21 kişilik gruptakilerin 15’i çocuk.

Habere göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve sürücü olduğu düşünülen bir Romen, İngiltere’ye yasa dışı girişe yardımcı olmakla suçlandı.

6 yetişkinin 2’sinin İngiltere’den gönderildiği ve diğer 4 kişinin göçmen gözaltı merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

Çocukların tedaviye ihtiyacı olmadığı ve bakım için sosyal hizmetler merkezine yerleştirildiği belirlendi.