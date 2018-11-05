Azeri bankerin eşinin takılarına polis el koydu Hacıyeva’ya mücevherlerin nasıl finanse edildiğini açıklaması için altı ay süre verildi.

İngiltere’de Azerbaycan’da zimmetine para geçirmekten hüküm giymiş olan eski banker Cihangir Hacıyev’in Londra’da yaşayan eşi Zamira Hacıyeva’ya ait 400 bin pound (2.8 milyon TL) değerinde mücevherlere yolsuzlukla mücadele çerçevesinde el konduğu belirtildi.

Hacıyeva’ya mücevherlerin nasıl finanse edildiğini açıklaması için altı ay süre verildi.

Azerbaycan Uluslararası Bankası’nın eski başkanı Cihangir Hacıyev, 2016 yılında Azerbaycan’da zimmet suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hacıyev’in ailesi ise İngiltere’de 11 milyon pound’luk (77.6 milyon TL) malikanede yaşamaya devam ediyor.

BU LÜKS NEREDEN

İngiltere’de geçen hafta ilk kez ‘İzah Edilemeyen Varlık’ yasası uygulanmaya başlanarak Hacıyeva’nın açık artırma için Christie’s Müzayede Evi’ne verdiği takılara el kondu. Mücevherler arasında 20 bin pound’luk bir inci kolye, 100 bin pound değerinde safir bir gerdanlık da bulunduğu belirtildi. Ulusal Suç Ajansı mücevherlere el koyarken mahkeme paranın kaynağı açıklanana kadar takıların altı ay boyunca tutulabileceğine hükmetti. Buna göre 55 yaşındaki Zamira Hacıyeva, altı ay içinde lüks yaşantısının kaynağını NCA’ye açıklamak durumunda. Hacıyeva’nın 10 yılda lüks Harrods mağazasında 16 milyon pound’luk (112 milyon TL) alışveriş yaptığı da ortaya çıkmıştı. (HÜRRİYET.COM)