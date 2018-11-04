Liverpool’da aşırı sağcıların yürüyüşünü takiben olaylar çıktı

North West Frontline adlı aşırı sağ grup üyeleri ile anti-faşist grup elemanlarının Cumartesi günü Liverpool sokaklarındaki çatışması polisin yoğun çabası ile büyümeden önlendi.

3 saat önce
0 92 Bir dakikadan az

North West Frontline adlı aşırı sağ grup üyeleri ile anti-faşist grup elemanlarının Cumartesi günü Liverpool sokaklarındaki çatışması polisin yoğun çabası ile büyümeden önlendi.

Merseyside Police tarafından yapılan açıklama olaylar nedeniyle iki kişinin tutuklandığı belirtildi. Tutuklananların hangi gruptan olduğu açıklanmadı.

Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson, anti-faşist grubun eylemini överek, “Huzur isteyen insanlarımız, faşistleri sokaklarımızdan kovdu” yazılı bir tweet attı.

Geçtiğimiz ay içinde de Londra’daki olaylı yürüyüşte aşırı sağ Democratic Football Lads adlı grup ile karşıtları birbirleriyle ve polisle çatışmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

7 saat önce
102

Arsenal-Liverpool maçında birer gol

2 gün önce
88

İzmir’in simgesine İngiltere’den iki ödül

5 gün önce
452

Balayı kabus oldu!

5 gün önce
179

KKTC’de tatil yapan İskoç turist felç oldu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin