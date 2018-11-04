Liverpool’da aşırı sağcıların yürüyüşünü takiben olaylar çıktı North West Frontline adlı aşırı sağ grup üyeleri ile anti-faşist grup elemanlarının Cumartesi günü Liverpool sokaklarındaki çatışması polisin yoğun çabası ile büyümeden önlendi.

North West Frontline adlı aşırı sağ grup üyeleri ile anti-faşist grup elemanlarının Cumartesi günü Liverpool sokaklarındaki çatışması polisin yoğun çabası ile büyümeden önlendi.

Merseyside Police tarafından yapılan açıklama olaylar nedeniyle iki kişinin tutuklandığı belirtildi. Tutuklananların hangi gruptan olduğu açıklanmadı.

Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson, anti-faşist grubun eylemini överek, “Huzur isteyen insanlarımız, faşistleri sokaklarımızdan kovdu” yazılı bir tweet attı.

Geçtiğimiz ay içinde de Londra’daki olaylı yürüyüşte aşırı sağ Democratic Football Lads adlı grup ile karşıtları birbirleriyle ve polisle çatışmıştı.