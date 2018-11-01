200’den fazla İngiltere alışveriş merkezi ‘krizde’ İngiltere’de 200'den fazla alışveriş merkezinin krizde olduğu, bunların kayyuma geçmesi tehlikesi bulunduğu bildirildi.

İngiltere’de 200’den fazla alışveriş merkezinin krizde olduğu, bunların kayyuma geçmesi tehlikesi bulunduğu bildirildi.

National Retail Research Knowledge Exchange Centre analisti Nelson Blackley tarafından hazırlanan rapora göre risk altındaki alışveriş merkezlerinin çoğunun sahipleri ABD merkezli girişim sermaye şirketleri, yatırım ortaklıkları.

Blackley, çoğu küçük kentlerde bulunan bu alışveriş merkezlerinin kapanmalarının felaket olacağı uyarısında da bulundu.

FT için hazırlanan rapora göre, İngiltere genelindeki kasaba ve kentlerde satıya çıkarılmış alış veriş merkezleri ve perakende parklarının toplam değerleri 2,5 milyar GBP.

Ulusal Perakende Araştırma Bilgi Değişim Merkezi’nden Bay Blackley, İngiltere’nin benzer perakende satışlarına sahip alışveriş merkezleri fazla olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

“Çok fazla benzer perakende satışlarına sahip alışveriş merkezi var. Aynı şeyi yapıyoruz – aynı mağaza ve ürün yelpazesi var – ve temelde çekici değil.

Yeni veriler, İngiltere’deki 200’den fazla alışveriş merkezinin sahiplerinin yeni fonlar sağlamadığı sürece iflasa girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

İngiltere’de çevrimiçi perakendenin büyümesi – Amazon gibi sitelerde – dünyanın hemen hemen tüm perakende pazarlarından daha hızlı gelişiyor.”