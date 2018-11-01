İngiltere’de organize çeteler, terörden daha büyük tehdit

3 saat önce
0 167 Bir dakikadan az

Ulusal Suç Ajansı yaptığı açıklamaya göre, İngiltere’deki organize çetelerin, terörden daha büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Ulusal Suç Ajansı tarafından düzenlenen raporda, 4 bin 600 organize suç çetesi bulundu. Bu suç çetelerin ise, ekonomiye yılda 37 milyar pounda mal olduğu açıklandı.

Organize suç çeteleri tarafından işlenen suçlar arasında, çocuk istismarı, insan ticareti ve uyuşturucu ticareti yer alıyor.

Güvenlik Bakanı Ben Wallace, suçluların, para aklayan muhasebecileri ve emlakçılar gibi grupları hedef almak istediğini söyledi.

BBC Radyo 4’ün programına katılan Ben Wallace, ‘piramidin’ altındaki suç patronlarına, para aklayanları tespit etmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Hükümet yetkililer, çetelerin üstesinden gelmek için yeni bir strateji uygulayacağını belirtti. Bunu yapmak için, 48 milyon pound kamu parasını kullanacaklar.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 saat önce
110

BM: “İngiltere’de milyonlar yoksulluk içinde yaşıyor”

2 saat önce
137

200’den fazla İngiltere alışveriş merkezi ‘krizde’

2 saat önce
156

İngiltere ve Avrupa Birliği arasında geçici Brexit anlaşması

3 saat önce
201

İngiltere için kritik tarih 21 Kasım…

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin