İngiltere’de organize çeteler, terörden daha büyük tehdit

Ulusal Suç Ajansı yaptığı açıklamaya göre, İngiltere’deki organize çetelerin, terörden daha büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Ulusal Suç Ajansı tarafından düzenlenen raporda, 4 bin 600 organize suç çetesi bulundu. Bu suç çetelerin ise, ekonomiye yılda 37 milyar pounda mal olduğu açıklandı.

Organize suç çeteleri tarafından işlenen suçlar arasında, çocuk istismarı, insan ticareti ve uyuşturucu ticareti yer alıyor.

Güvenlik Bakanı Ben Wallace, suçluların, para aklayan muhasebecileri ve emlakçılar gibi grupları hedef almak istediğini söyledi.

BBC Radyo 4’ün programına katılan Ben Wallace, ‘piramidin’ altındaki suç patronlarına, para aklayanları tespit etmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Hükümet yetkililer, çetelerin üstesinden gelmek için yeni bir strateji uygulayacağını belirtti. Bunu yapmak için, 48 milyon pound kamu parasını kullanacaklar.