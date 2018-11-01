Bush Hill bölgesi için seçim tarihi belirlendi ENFIELD Meclis üyeliği görevinden istifa eden Muhafazakâr Parti Meclis Üyesi Jon Daniels yerine yeni bir meclis üyesinin görev alması amacıyla, Bush Hill bölgesi için, 22 Kasım tarihinde yeni bir seçim gerçekleştirecek.

ENFIELD Meclis üyeliği görevinden istifa eden Muhafazakâr Parti Meclis Üyesi Jon Daniels yerine yeni bir meclis üyesinin görev alması amacıyla, Bush Hill bölgesi için, 22 Kasım tarihinde yeni bir seçim gerçekleştirecek.

Adayların, Yeşil Parti, Kadın Eşitliği Partisi ve bağımsız bir aday ile birlikte, Muhafazakar Pati, Liberal Demokrat Parti ve İşçi Parti’den 3 aday katılması bekleniyor. Şuanda belirlenen adayların sayısı 6.

Bevin Betton, Muhafazakar Parti adına, James Andrew Hockney İşçi Parti adına ve Robert John Wilson Liberal Demokrat Parti adına seçime katılacak.

Yeşil Parti, Benjamin Charles Maydon tarafından temsil edilecek ve Tulip Hambleton, Kadın Eşitliği Partisi adına katılacak.

Erol Ovayolu ise bağımsız aday olarak seçime katılacak.

22 Kasım’da gerçekleştirilecek meclis üyesi seçimi için oy kullanacak olanların 6 Kasım tarihine kadar kayıt olması gerekiyor.