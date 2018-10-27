‘İngiltere’nin en tehlikeli adamı’ hapisten çıktı BATI'DA pek çok terör zanlısını etkilemiş radikal İslamcı ağın lideri Anjem Choudary, 5.5 yıl hapis cezasının yarısını yattıktan sonra serbest bırakıldı

BATI’DA pek çok terör zanlısını etkilemiş radikal İslamcı ağın lideri Anjem Choudary, 5.5 yıl hapis cezasının yarısını yattıktan sonra serbest bırakıldı. ‘İngiltere’nin en tehlikeli adamı’, cezasının geri kalanını evde çok sıkı gözetim altında tamamlayacak.

İngiltere’de IŞİD propagandası yapmaktan ve IŞİD’in desteklenmesini teşvik etmekten 2016 yılında 5.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan radikal İslamcı vaiz Anjem Choudary, cezasının yarısını tamamlamasının ardından Londra yakınındaki Belmarsh Cezaevi’nden bırakıldı.

DENETİM KOŞULLARI

Londra’nın doğusundaki Ilford’da bulunan evine dönmesi beklenen Pakistan asıllı İngiltere doğumlu vaize bir dizi denetim uygulanacak.

* Polisten izin almadan internet bağlantılı cihazları kullanamayacak.

* Polisten izin almadan ülke dışına çıkamayacak.

* Belli camilere gidemeyecek.

* Sadece polisin onay verdiği kişilerle görüşebilecek.

‘İngiltere’nin en tehlikeli adamı’ diye nitelenen Choudary’nin arkasında İngiltere’de koyu şeriat çağrısı yapıp cihatçılığı teşvik eden ve pek çok kolu bulunan “Islam4UK” namı diğer “Al-Muhajiroun” (El Muhacirun) grubu var. El Muhacirun’un kurucusu olan Suriye kökenli Omar Bakri Muhammad, grubun 2005 Londra bombalamalarının failleriyle bağlantılarının ortaya çıkması üzerine İngiltere’den kaçmıştı. Liderliği, sağ kolu Choudary devralmıştı.