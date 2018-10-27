Prens Harry ve Meghan çifti, ‘Sivrisinek Karşıtı’ şarkıyla karşılandı

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Tonga Krallığı'nı ziyaretindeki karşılama töreninde Tongalıların danslarına gülerek ve alkışlayarak eşlik etti.

3 saat önce
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İngiltere kraliyet ailesinden Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Tonga Krallığı’nı ziyaretindeki karşılama töreninde Tongalıların danslarına gülerek ve alkışlayarak eşlik etti.

Daha önce Zika virüsünün vurduğu ülkede Tupou koleji öğrencileri ‘sivrisinek karşıtı’ bir şarkı eşliğinde dans etti. (EURONEWS)

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