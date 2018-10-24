İngiltere’de ilk olan ameliyat ‘Londra’da yapıldı İngiltere'de bir ilk olan, doğmamış iki bebeğin omurgası, Londra'daki hastanede anne karnında ameliyat edildi.

İngiltere’de bir ilk olan, doğmamış iki bebeğin omurgası, Londra’daki hastanede anne karnında ameliyat edildi.

İngiltere’deki bir ilk olan operasyonlar, Londra’daki University College Hospital’da 30 doktordan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Bebeklerin omuriliğin düzgün gelişmediği bir durum olan ve ‘pina bifida’ olarak adlandırılan rahatsızlık nedeniyle yapılan operasyonun ‘erken doğum riski’ taşıdığı belirtildi.

Genellikle doğumdan sonra tedavi edilen rahatsızlığın, daha erken müdahale edilmesi durumunda sağlık açısından daha etkili olduğu ifade edildi.

90 dakika süren ameliyat sırasında doktorlar anne rahmine müdahale ederek, bebeklerin omuriliğindeki boşlukları birbirine dikti.

Ameliyatı üç yıldır İngiltere’ye getirmeye çalışan UCL Profesör Anne David, “Anneyi rahatlatmaya yardımcı olan bazı ilaçlara verdik, ama hala risk var” dedi.

Hastane, annelerin ve bebeklerin iyileştiğini söyledi.

Anneler daha önce operasyon için ABD, Belçika veya İsviçre’ye yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlardı.

Prof David, ameliyatın İngiltere’de yapılması “Harika” olarak nitelendirerek, “Kadınlar artık İngiltere’den dışarı çıkmak zorunda değiller” dedi.