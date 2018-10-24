Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İngiltere’den destek

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü; "Erdoğan'ın açıklaması, Kaşıkçı hakkında sadece Suudilerin cevabının olduğu soruların altını çizdi" dedi.

59 dakika önce
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İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü; “Erdoğan’ın açıklaması, Kaşıkçı hakkında sadece Suudilerin cevabının olduğu soruların altını çizdi” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May‘in sözcüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalar ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Sözcü, “Erdoğan’ın açıklaması, Kaşıkçı hakkında sadece Suudilerin cevaplara sahip olduğu soruların altını çizdi” dedi.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı da, “Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayeti için önceden planlanmış demesi son derece kaygılandırdı. Dünya hala yanıtları bekliyor.” açıklamasını yaptı. (HÜRRİYET.COM)

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