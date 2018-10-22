700 bin poundluk lüks otomobil çaldı

Çeşitli bölgelerden çaldığı lüks otomobiller ile yakalanan 39 yaşındaki Chirag Patel, Croydon Crown Mahkemesi tarafından 12 Ekim Cuma günü suçlu bulunarak 8 yıl hapse mahkum edildi.

Toplam değeri 700 bin poundun üzerinde olan toplam 19 lüks otomobili çalan hırsızın aynı zamanda banka hesabında kayıt dışı olduğu tespit edilen 440 bin pound civarında paranın bulunduğu belirtildi.

Çaldığı araçları farklı adresler üzerinde kayıt eden hırsızın ayrıca evinde yapılan incelemede otomobillerin araç bilgisayarlarına erişimi sağlayan, elektronik kayıtlarını silmeye ve değiştirmeye yarayan birçok elektronik alet bulundu.

Soruşturmayı yürüten Dedektif Çavuş Billy Clough şunları söyledi:

“Patel, yüksek değerli araçları çalmak suçundan mahkum edildi. Kendisi mahkeme jürisini meşru bir işadamı olduğu konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak jüri bunun bir yalan olduğunu gördü ve onu önemli bir suçtan dolayı mahkum etti. Umarım bundan sonra bu tip olaylara teşebbüs etme niyetinde olanlara da bir mesaj göndermiş olur.”