Digby, görme engelli genç için İngiltere’nin ilk rehber atı olacak İngiltere'nin Yorkshire kentinde, köpek fobisi olan görme engelli bir vatandaş için bir ilk yapılıyor.

İngiltere‘nin Yorkshire kentinde, köpek fobisi olan görme engelli bir vatandaş için bir ilk yapılıyor.

2 yaşındaki minyatür Amerikan atı Digby, geçtiğimiz yılı görme engelli biri için rehber atı olma eğitimi alarak geçirdi. Eğitimi tamamlandığında Mohammed Salim Patel adlı görme engelli insanın hayatının her alanında yanında yer alacak!

Digby, Mohammed’in evinin basamaklarını ezberleyecek, onu hangi tren istasyonuna götürmesi gerektiğini öğrenecek ve onun karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olacak. Ayrıca rehber at olduğu için tüm devlet dairelerine, AVM’lere ve sosyal alanlara girebilecek. (ONEDIO.COM)