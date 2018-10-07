Digby, görme engelli genç için İngiltere’nin ilk rehber atı olacak

İngiltere'nin Yorkshire kentinde, köpek fobisi olan görme engelli bir vatandaş için bir ilk yapılıyor.

5 saat önce
0 183 Bir dakikadan az

İngiltere‘nin Yorkshire kentinde, köpek fobisi olan görme engelli bir vatandaş için bir ilk yapılıyor.

2 yaşındaki minyatür Amerikan atı Digby, geçtiğimiz yılı görme engelli biri için rehber atı olma eğitimi alarak geçirdi. Eğitimi tamamlandığında Mohammed Salim Patel adlı görme engelli insanın hayatının her alanında yanında yer alacak!

Digby, Mohammed’in evinin basamaklarını ezberleyecek, onu hangi tren istasyonuna götürmesi gerektiğini öğrenecek ve onun karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olacak. Ayrıca rehber at olduğu için tüm devlet dairelerine, AVM’lere ve sosyal alanlara girebilecek. (ONEDIO.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
1.895

Örümcek istilası, Londra’daki okullarda eğitimi aksattı

2 gün önce
1.275

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

3 gün önce
628

Türkiye’den, İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvurularında artış…

3 gün önce
424

Brexit sonrasında İngiltere’de eğitim almak ‘pahalıya patlayabilir’

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin