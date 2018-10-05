Kıbrıs Dayanışma Derneği, Binatlı Türk Mezarlığı’nda tadilat girişiminde bulundu

Kıbrıs Dayanışma Derneği Limasol Heyeti, Güney Kıbrıs Limasol’a bağlı Polemitya’da (Binatlı) bulunan Türk mezarlığının tamiri ve ıslahı için gerekli girişimlerde bulunduğunu belirtti.

3 saat önce
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Kıbrıs Dayanışma Derneği Limasol Heyeti, Güney Kıbrıs Limasol’a bağlı Polemitya’da (Binatlı) bulunan Türk mezarlığının tamiri ve ıslahı için gerekli girişimlerde bulunduğunu belirtti.

En kısa süre içerisinde Polemitya’daki Türk mezarlığında çalışmaların başlatılacağını kaydeden Dernek, mezarlıktaki kayıp mezarlar ve türbesi bulunmayan mezarlar için çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

Kıbrıs Dayanışma Derneği  Limasol olarak Polemitya’da (Binatli) bulunan Türk mezarlığının tamir ve ıslahı için gerekli girişimleri yaptığımızı ve en kısa zamanda çalışmaların başlayacağını bilmenizi isteriz. Hal böyleyken dernek olarak sizlerden istediğimiz; Binatli kabristanlığında bulunan kayıp, türbesi bulunmayan isimsiz mezarların yerinde tespiti için bizlere bu numaralardan ulaşmanız. Hasan Oguz 0035796597450, Ayhan Mehmet 00357 99027014”

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