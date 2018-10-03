İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: “Kıbrıs sorunu ‘çözülmez’ değildir”

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Kıbrıs sorununun ‘çözülmez’ olmadığını, ‘kabul edilmez’ bir statüko yerine federal bir çözüm olmasının tüm Kıbrıslılar için daha iyi olacağını bildirdi.

Birmingham’da pazar akşamı Muhafazakâr Parti tarafından düzenlenen ‘Kıbrıs’ın Muhafazakâr Dostları’ isimli etkinlikte konuşan Hunt, Kıbrıs’la ilgili şaşırtıcı tarihi bağları bulunan ülkesinin, uzun bir geçmişi olan, çözümsüz olmayan Kıbrıs sorununu çözmeyi kolaylaştırabilecek büyük bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hunt, “Bunu iyimserlikle ve kararlılıkla yapmalıyız, statükonun kabul edilemeyecek siyasi bir çözüm olduğunu söylemeliyiz. Kıbrıs’ta yaşayan tüm halklar için daha iyi bir çözüm olabilecek federal bir yapı vardır” şeklinde konuştu.

Ağustos ayında Viyana’da “Kıbrıs Cumhuriyeti” Dışişleri Bakanı’yla ‘çok iyi bir görüşme’ yaptığını, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü anlatan Jeremy Hunt, ilerlemek için birçok ortak zemin bulunduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs’ın çıkarları ve ilgili bazı ülkelerin ulusal çıkarları arasında her zaman zorluklarla karşılaşıldığını ifade eden Hunt şöyle devam etti:

“İlerleyebilmek için zemin bulmamız gerekmektedir ve bulabiliriz.”

“Kutlayabilecek bir şey için gelecekte bu algılarımız olacağını umalım. Crans-Montana’da buna neredeyse ulaşıyorduk ama uzak değildik. Daha yapılması gereken çok iş var ve biz bunu yapmaya kesinlikle kararlıyız.”

Brexit’ten de söz eden İngiltere Dışişleri Bakanı, insanların günlük yaşamlarında “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve üsler bölgesindeki günlük geçişlerden etkilenmemeleri için Britanya Egemen Üsleri (SBA) çevresindeki statükoyla ilgili belirli görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Britanya Krallığı’ndaki Kıbrıslılar gibi Avrupa’yla aile bağları olanların Brexit’le ilgili endişeleri bulunduğunu kabul eden Hunt, Birleşik Krallık hükümetinin AB vatandaşlarının haklarının, Avrupa Birliği’ne ‘koşulsuz bir öneri’yle garanti edileceği konusunda ‘kesin açıklık’ getirildiğini belirtti.

Kıbrıs’ın Muhafazakâr Dostları Grubu’nun Başkanı Theresa Villiers de konuşmasında, çözüm müzakerelerinin başlayabileceği umudunu ifade etti; Anastasiadis’in bundan kamuoyuna bahsettiğini söyledi; “Türk tarafının karşılık verme zamanıdır” dediğini belirtti.

Kıbrıs için uzun süreli kampanyasını, özellikle Avam Kamarası’ndaki ‘üçüncü bir ülkenin garantisinin olmasının ne kadar ‘yersiz’ olacağına ilişkin son konuşmasından bahseden Villiers, söz konusu garantilerin, hukukun üstünlüğü altındaki modern bir demokrasiye değil sömürge zamanına ait olduğunu vurguladı.

Etkinlikte Muhafazakâr Parti Toplumlar Başkan Yardımcısı, Milletvekili Helen Grant da bir konuşma yaptı; Kıbrıs’ın Muhafazakâr Dostları’na, partiye desteğinden ve Kıbrıs toplumuna da Birleşik Krallığın kamu yaşamına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs’ın Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Euripides Evriviades de, Muhafazakâr Milletvekillerine ‘her ortama elverişli’ desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi; Kıbrıs sorununun Kıbrıslılar için varoluşla ilgili bir sorun olduğuna işaret etti.

Evriviades, “Bunu demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde doğru elde etmeliyiz. Diğerlerinin ve AB içerisindeki tüm diğer ülkelerin haklarına gösterilen saygının ne biraz fazlası ne biraz azını istiyoruz. Kıbrıs anomali olmaya devam edemez” şeklinde konuştu.

Euripides Evriviades konuşmasında, iki ülke arasındaki göbekten bağlı ilişkilerden, ‘sıklıkla eksik değerlendirilen Uluslar Topluluğu’nun öneminden söz etti; ‘Brexit olsun olmasın’ bu ilişkinin, önceden öngörülebilen güven yaratıcı, ortak ve muktedir Kıbrıs’la devam edeceğini kaydetti.

Muhafazakâr Kıbrıs’ın Dostları Başkanı Jason Charalambous ise, Kıbrıs ve Birleşik Krallık arasında 2000 yıldan beri devam eden ilişkilerden söz etti; birçok Kıbrıslığının Birleşik Krallık’taki kamu yaşamında aktif rol oynayabileceğine dikkat çekti.

Charalambous, Brexit’ten sonra küresel Britanya için ‘tarihi bağları ve tarihi yükümlülükleri bulunan ülkeleri önce düşünmenin’ önemli olacağını ifade etti ve ‘Brexit’ten sonra ilişkileri daha da yakınlaştırmak açık isteğimizdir” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Martin Vickers, Sheryll Murray, Mike Freer, Caroline Nokes, Crispin Blunt, Harrier Baldwin, Stephen Hammond gibi Muhafazakâr milletvekiller, Milletvekili Dr. Charles Tannock, ayrıca Kanada Yüksek Komiseri, İsrail Büyükelçisi Vekili, POMAK Başkanı Andreas Papaevripidies, Muhafazakâr Parti Kıbrıs’ın Dostları grubunun birçok üyesi ve diğer ilgililer katıldı.