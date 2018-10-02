İngiltere’nin Brexit sonrası göçmen planı İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit’in ardından ülkesi ile Avrupa Birliği’nin (AB) gelecekte nasıl bir ilişki sürdüreceğine dair bir dizi detay açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit’in ardından ülkesi ile Avrupa Birliği’nin (AB) gelecekte nasıl bir ilişki sürdüreceğine dair bir dizi detay açıkladı. May, AB ülkelerinden gelecek göçmenler için ‘tercihli tutum’ uygulamasından vazgeçileceğini bildirdi.

Birmingham şehrinde düzenlenen Muhafazakâr Parti konferansında konuşan May, AB ülkeleri için tek bir sistem projesi yayınlayacaklarını söyledi.

AB vatandaşlarının hareket özgürlüğünün Brexit ile sona ereceğini dile getiren May açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülke on yıllardır ilk defa buraya gelmek isteyenleri izliyor olacak. Söz konusu sistem, ülkemizde çalışmak isteyenlerin nereden geldiğine bakmaksızın ‘beceri’ tabanlı olarak düzenlenecek. Sistemimiz, ihtiyaç duyduğumuz yetenekteki insanları kabul eden bir sistem olacak.”

May bu açıklamasıyla vatandaşlık için ülkesinde çalışacak kişileri becerilerine göre seçeceğini bildirdi.

May yeni sistem projesine dair açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Beceri tabanlı yeni sistem, niteliksiz göçün azaltılmasını sağlayacak. Yüksek vasıflı işçiler ‘öncelikli’ olacak. Aynı zamanda, beceri gerektiren işler için İngilizlere de gerekli eğitimleri vereceğiz.”

Başbakan’ın bu açıklamaları, yurt dışından gelen herkese eşit fırsatlar sunulmasına yönelik tavsiyelerin ardından geldi.

İngiltere’de kalmak ve çalışmak isteyenlerin uzun bir süre asgari ücret almak zorunda kalacağını dile getiren May, işçilerin ailelerini ise sadece gelecekteki işverenlerinin gerekli kefaleti karşılaması halinde getirebilecekleri belirtti.

Göçmen politikasının İngiltere’nin gelecek ticaret anlaşmalarını etkileyeceğini kabul eden May “İş ortaklığından insanların verimliliğine, hatta öğrenci değişim programlarına kadar her şey gelecekteki ticaret anlaşmalarının bir parçasını oluşturacak” dedi.

May, Brexit konusunda anlaşmaya varılamaması halinde bile hükümetin AB’den çıkış sonrasında İngiltere’de ikamet eden üç milyondan fazla AB vatandaşının haklarını koruyacağının da sözünü verdi.

İngiltere’nin AB’den çıkış konusunda düzenlediği 2016 referandumdan önce yürütülen Brexit kampanyasının en önemli başlıklarından biri göçtü.