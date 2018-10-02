AB’den, Dışişleri Bakanı’na “Tarih Kitabı Oku” yanıtı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, "Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin" çağrısına Avrupa Birliği'nden (AB) "Tarih kitabı okuyun" yanıtı geldi.

59 dakika önce
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Margaritis Schinas

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın, “Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin” çağrısına Avrupa Birliği‘nden (AB) “Tarih kitabı okuyun” yanıtı geldi.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın brifinginde Brexit süreciyle ilgili İngiltere’den gelen açıklamalara karşılık verdi.

Hunt’ın, Brüksel‘e “Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin” çağrısıyla ilgili soruları yanıtlayan Schinas, “Saygıyla belirtmeliyim ki hepimizin, özellikle de dışişleri bakanlarının zaman zaman tarih kitabını açması faydalı olacaktır.” dedi.

İngiltere’nin Birmingham kentindeki Muhafazakar Parti konferansında konuşan Hunt, Brüksel’in AB’den ayrılan İngiltere’yi cezalandırmak istediğini savunmuştu. (HABERLER.COM)

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