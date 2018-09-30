İngiltere’de su almak isteyen Müslüman çifte gözaltı

İngiltere'nin Manchester şehrinde süpermarkete girip su almak isteyen çifte market sahibi su satmak istemedi.

2 saat önce
0 97 Bir dakikadan az

İngiltere’nin Manchester şehrinde süpermarkete girip su almak isteyen çifte market sahibi su satmak istemedi. Olay yerine gelen polis de genç çifti zorla gözaltına aldı.Manchester’da 20 şişe su almak için markete giren çift, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

SU SATMAK İSTEMEDİLER

Nasir Hussain ve Mahira Hussain adındaki çift, 20 şişe su almak için markete girdi. Ancak market sahipleri çifte 20 şişe su satmak istemedi.Bu olay üstüne hakkını savunan çift ve market sahipleri arasında tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

POLİS DÖVÜP GÖZALTINA ALDI

Kavganın büyümesiyle olay yerine polis çağrıldı. Polisin gelmesiyle olayın çözüleceği düşünülürken durum daha da kötüye gitti. Bu kez polis, genç çifti yumruklamaya başladı. Daha sonra da polis, çifti uzun uğraşlar sonucunda gözaltına aldı. Polislerin bu olayı videoya çeken kişiyi de gözaltına aldığı ancak sonra serbest bıraktığı belirtildi. (ENSONHABER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

5 gün önce
442

Ergün Demir: Gözaltının haberin içeriğiyle ilgisi yok

6 gün önce
1.054

İntihar eden işçi İsmail Devrim’in haberini yapan gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı

1 hafta önce
404

Manchester City, Cardiff City’i deplasmanda 5-0 yendi

1 hafta önce
163

Lyon, City’yi şok etti: 2-1

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin