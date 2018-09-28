Johnson, Brexit planı ‘Süper Kanada’yı açıkladı

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere’nin mevcut Brexit planının değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Süper Kanada” ismini verdiği kendi planını açıkladı.

Boris Johnson, İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaşadığı Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) stratejisi tartışması sonrası kabineden istifa etmişti.

Chequers Planı isimli o stratejiyle, İngiltere ile AB arasında malların serbest dolaşımının güvence altına alınmasını öngörüyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine, “Daha iyi bir Brexit planı” başlıklı bir makale yazan Boris Johnson, Chequers planı ile halkın talebinin yerine getirilmediğini, “yarısı içeride yarı dışarıda” yaklaşımı benimsenerek hata yapıldığını savundu.

Johnson, mevcut plan için, eğer uygulamaya konulursa, “seçmenlerin kandırılmış olacağını” öne sürdü.

Eski Dışişleri Bakanı, “en az Kanada ile AB arasında yakın zamanda varılan” kadar gevşek bir serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini yazdı:

Johnson’ın “Süper Kanada” planına göre:

Tüm ithal ve ihraç ürünlere sıfır gümrük vergisi ve kotası uygulanacak

Her iki tarafın ürünlerinin birbirlerinin standartlarını karşıladığını güvence altına almak için düzenlemeler yapılacak.

Tedarik zincirini işler durumda tutmak için teknolojik çözümler üretilecek

Ürünler kadar hizmetleri de güvence altına alan bir anlaşma yapılacak

Brexit müzakerelerindeki en hassas konuların başında gelen Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti fiziki sınırı konusunda ise “ekstra prosedürlerin” sınırdan uzak bir yerde görülebileceğini savundu.

JOHNSON’IN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİCİ

Boris Johnson, böyle bir anlaşmanın yapılabilmesi için İngiltere’nin “zaman kazanmasının” zorunluğu olduğunu da söyledi ve geçiş sürecinin 2020 sonrasına uzatılması gerektiğini vurguladı.

Johnson’ın Brexit planı çıkışının Muhafazakar Parti’nin konferansının hemen öncesine gelmesinin önemli olduğu belirtiliyor. Başbakan Theresa May’in kendi milletvekillerinden Brexit yaklaşımını değiştirmek konusunda baskı görebileceği ifade ediliyor.

MAY’İN TARTIŞMALI BREXİT PLANINDA NELER VAR?

İngiltere tarım ürünleri de dahil olmak üzere AB ile kararlaştırılan ortak kurallara uyacak.

AB ile İngiltere’nin kara sınırı olan Kuzey İrlanda-İrlanda sınırında ticaretin kesintisiz gerçekleşmesi sağlanacak.

Parlamento İngiltere’nin ticaret politikasına kendisi karar verecek, gerektiğinde AB kurallarının dışına çıkabilecek fakat bunun da sonuçları olabileceğini kabul edecek.

İngiltere-AB anlaşmalarına dair ortak bir yargı çerçevesi oluşturulacak ve İngiltere’deki kararları İngiliz mahkemeleri, AB’deki kararları AB mahkemeleri verecek. Ortak kuralların uygulandığı konularda İngiliz mahkemeleri AB kanunlarına göre karar verecek.

İngiltere ülke sınırlarında kullanılacak ürünlerin ithalatında kendi gümrük vergilerini uygularken AB’ye gitmesi planlanan ürünleri AB’nin gümrük kurallarıyla ithal edecek.

Böylece malların serbest dolaşımı sürerken, emeğin serbest dolaşımı sona erecek.

AB vatandaşları İngiltere’de istedikleri gibi yaşayamayacak. Fakat AB ile İngiltere, iki taraftan insanların diğer tarafa turizm, eğitim veya çalışma amacıyla gitmesini kolaylaştırmak için bir çerçeve oluşturacak.

Avrupa Birliği, ortak pazarını zayıflatma riski taşıdığını söylediği plana karşı çıktı.