İngiltere’de ölümcül virüs paniği

İngiltere’de bir hemşireye ölümcül ‘maymun çiçek virüsü’ bulaştı. Hemşire ise hastalığın bulaşmasıyla ilgili gereğinden fazla küçük eldivenleri suçluyor. İngiltere ise virüsün yayılmasından endişeli.

İngiltere’de bir hastane çalışan ülkede ‘maymun çiçek virüsü’ne yakalanan üçüncü kişi oldu ve eşinin de virüsü kapmış olabileceğinden endişe ediyor.

Fleetwood’da yaşayan iki çocuk annesi kadın, hastanede virüslü olmasından şüphelenilen bir hastanın çarşaflarını değiştiriyordu.

The Sun’ın bildirdiğine göre hastane çalışanı bu olayın hemen ardından gribe benzer hastalık belirtileri göstermeye başladı.

Çalışanın kocası da bu olayın hemen ardından cildinde kabarcıklar çıktı.

Daha önceki iki hasta Nijerya’dan İngiltere’ye seyahat esnasında ‘maymun çiçek virüsü’ kaptı. Hastane görevlisi kadın ise İngiltere’deki ilk vaka.

Hastane çalışanı kadın “Yatağı değiştirirken kullandığım eldivenler çok kısaydı. Buradan bana bulaştı” diyerek eldivenleri sorumlu tutuyor.

Genç kadın şimdi Royal Victoria Infirmary’daki uzman biriminde doktorlar tarafından tedavi ediliyor.

Hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin edilen maymun çiçek virüsüne Nijerya’da ilk kez 1970’li yıllarda rastlandı.

Virüse karşı henüz bir tedavi veya aşı bulunamazken İngiltere’de hastalığın daha da yayılmasından korkuluyor.