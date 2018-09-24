İngiltere’de yaşayan milyoner işadamının 15 yaşındaki kızı uçakta öldü Milyoner işadamı ve ailesi Londra'dan Nice'e uçmadan önce genç kız bir sandviç yedi. Uçak havadayken alerji nedeniyle fenalaşan genç kız, Nice'te hastaneye taşındı ancak doktorların çabası yetmedi.

Milyoner işadamı ve ailesi Londra’dan Nice’e uçmadan önce genç kız bir sandviç yedi. Uçak havadayken alerji nedeniyle fenalaşan genç kız, Nice’te hastaneye taşındı ancak doktorların çabası yetmedi.

İngiltere’de yaşayan milyoner işadamının 15 yaşındaki kızı, yolcu uçağında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

15 yaşındaki Natasha Ednan-Laperouse, İngiltere’nin başkenti Londra’dan Fransa’nın ünlü tatil merkezi Nice’e gidecek uçağa binmeden bir fast food restorandan sandviç yedi.

Heathrow Havalimanı’ndan alınan sandviçin içerisinde enginar, zeytin ve ançüezli zeytin ezmesi vardı.

Sandviç, uçak havadayken genç kızın susam alerjisini tetikledi.

Oyuncak firması Wow Toys’un kurucusu olan baba Nadim Ednan ile British Airways uçağındaki kokpit ekibi kıza alerji ilacıyla müdahale etti.

İlaç iki doz uygulandı, uçak Nice’e indiğinde 15 yaşındaki kız hastaneye taşındı.

Doktorların çabalarına rağmen Natasha Ednan-Laperouse kurtarılamadı.

Baba Ednan’ın verdiği bilgiye göre, seyahat sırasında anne ve erkek kardeş de uçaktaydı.