Kuzey Londra’da bıçaklama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Londra’nın Islington sokağında 25 yaşında bir erkek bıçaklanarak öldürüldü.

2 saat önce
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Kuzey Londra’nın Islington sokağında 25 yaşında bir erkek bıçaklanarak öldürüldü.

Islington’da dün gece meydana gelen olayda bıçakla yaralanan şahsın olay yerinde öldüğü bildirilirken, kimliğinin henüz tespit edilmediği açıklandı.

Olayla ilgili cinayet soruşturulması başlatıldığını bildiren polis yetkilileri, jhayatını kaybeden kişiye otopsi muayenesi yapılacağını söyledi.

Olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmazken, polis bölgedeki kamera kayıtlarını kontrol ediyor.

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