İngiltere’de ölümcül virüs alarmı verildi İngiltere'de "Monkeypox" adı verilen ölümcül bir virüs alarmı verildi. Hastalığın Afrika'dan seyahat eden bir turist yoluyla geldiği söylenirken, salgın oluşabilmesi ihtimali ülkeyi korkuttu.

İngiltere’de “Monkeypox” adı verilen ölümcül bir virüs alarmı verildi. Hastalığın Afrika’dan seyahat eden bir turist yoluyla geldiği söylenirken, salgın oluşabilmesi ihtimali ülkeyi korkuttu.

İngiltere’de Monkeypox adı verilen ve Afrika’dan geldiği düşünülen ölümcül bir virüs alarmı verildi. Hastalığın ikinci vakası salgın korkularını çoğaltırken, rahatsızlığın ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve yorgunluk gibi belirtileri olduğu söylendi.

NİJERYALI BİR TURİST TAŞIDI

Enfeksiyonu Nijerya’dan gelen bir turistin taşıdığı, Nijeryalı deniz subayının, hastalığa yakalandıktan sonra Birleşik Krallık’a ticari bir anlaşma için geldiği ve virüsün böyle yayıldığı bilgisi aktarıldı. Hastanın testlerinin ilk olarak Birleşik Krallık’ta bulunan Blackpool Victoria Hastanesi’nde yapıldığı ve ardından, bir uzman solunum yolu enfeksiyon merkezine transfer edildiği belirtildi.

Hafta sonu İngiltere’de ölümcül hastalığın ilk örneği kaydedildikten sonra, 50’den fazla kişi de hastalığa yakalanmış olabileceği konusunda uyarıldı. İngiltere Halk Sağlığı Merkezi, uçakta adamın yakınlarına oturan ve yakın temas kuran yolcularla bağlantı kurup, onları enfeksiyona maruz kalmış olabilecekleri konusunda uyardı.

FİZİKSEL TEMAS YOLUYLA BULAŞIYOR

Hastalık hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. “Monkeypox” isimli virüsün ölüme sebep olma oranı yüzde bir ile yüzde 10 arasında olarak biliniyor. İnsanlar arasında kolay kolay yayılmayan bu virüs, genellikle sadece fiziksel temas yoluyla bulaşıyor. Hastalığın belirtileri arasında yüzde başlayan ağrılı yara ve döküntüler bulunuyor ve yaraların göze yayılması durumunda körlüğe neden olabiliyor.

İLK VAKA MAYMUNLARDA

“Monkeypox” virüsü ilk olarak 1960’larda maymunlarda gözlenmiştir. İlk insan vakası ise 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde teşhis edildi.