İngiliz turist tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aynı ülke vatandaşı turisti darbettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen İngiliz zanlı, tutuklandı.

2 saat önce
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Muğla‘nın Marmaris ilçesinde aynı ülke vatandaşı turisti darbettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen İngiliz zanlı, tutuklandı.

İngiltere vatandaşı E.L.H, İçmeler Mahallesi’ndeki kaldığı eve zorla giren aynı ülke vatandaşı D.T.M’nin (27) kendisini darbettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek polise şikayette bulundu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kaldığı otelde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T.M, “kasten yaralama” ve “cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklandı. (HABERLER.COM)

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